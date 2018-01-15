Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Путин поручил подготовить бюджетный маневр

15.01.2018

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабинету министров просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких участников совещаний и федеральных чиновников.

Идею бюджетного маневра отстаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который готовит новую программу реформ по поручению Путина. ЦСР предлагает к 2024 году постепенно увеличить расходы государства: на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом.

При этом предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

В ожидании больших пересадок 

Как фанера над Хмеймимом 

Собирать до посинения 

Самый тайный кандидат 

Называть нельзя игнорировать 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.