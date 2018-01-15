Путин поручил подготовить бюджетный маневр

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабинету министров просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких участников совещаний и федеральных чиновников.

Идею бюджетного маневра отстаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который готовит новую программу реформ по поручению Путина. ЦСР предлагает к 2024 году постепенно увеличить расходы государства: на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом.

При этом предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

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