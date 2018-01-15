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В Пермской школе неизвестные ранили несколько человек

15.01.2018

В Перми утром 15 января двое злоумышленников, вооруженные холодным оружием, совершили нападение на школу № 127. По предварительным данным, в ходе нападения пострадали 6 человек, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». На месте происшествия прибыли 8 бригад скорой помощи, среди них две реанимационные. Создан оперативный штаб, на месте происшествия находится губернатор Пермского края Максим Решетников и мэр Перми Дмитрия Самойлов.

Как сообщает портал 59.ru, нападавшие были в масках, они не имеют отношения к школе. Охранником была молодая девушка, она не смогла остановить мужчин. Также по данным портала, пострадали 9 человек.

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