Глава СК выступил за внесудебную блокировку экстремистских сайтов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» призвал активнее бороться с террористическими и экстремистскими организациями в интернете.

«Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором. И оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации», — сказал Бастрыкин.

Блокировка сайтов по закону происходит на основании судебного решения. Но это требует определенного времени, в течение которого ресурс будет продолжать работать, говорит глава Следственного комитета. «Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?» — предложил он, пояснив, что целесообразно предусмотреть внесудебный порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов. Подобная практика, уточнил Бастрыкин, существует в Китайской Народной Республике.