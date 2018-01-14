Глава СК выступил за внесудебную блокировку экстремистских сайтов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» призвал активнее бороться с террористическими и экстремистскими организациями в интернете.
«Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором. И оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации», — сказал Бастрыкин.