Путин сравнил коммунизм с христианством

По мнению Путина, «православная вера всегда нас сопровождала» и укреплялась в «особенно тяжелые годы», а во время богоборчества в СССР, «когда уничтожали священников, разрушали храмы», создавалась новая религия.
«Коммунистическая идеология — очень сродни христианству», — сказал президент. По его словам, основные ценности кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — заложены в Священном писании». Кодекс, по словам Путина, «это сублимация и примитивная выдержка из Библии».
Тело Ленина, находящееся в мавзолее, Путин сравнил с мощами святых, сказав, что советская власть «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело».