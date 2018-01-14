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Путин сравнил коммунизм с христианством

14.01.2018

Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Валаам» рассказал, что считает коммунистическую идеологию похожей на христианство, а кодекс строителей коммунизма — «сублимацией, примитивной выдержкой из Библии», передает РБК.

По мнению Путина, «православная вера всегда нас сопровождала» и укреплялась в «особенно тяжелые годы», а во время богоборчества в СССР, «когда уничтожали священников, разрушали храмы», создавалась новая религия.

«Коммунистическая идеология — очень сродни христианству», — сказал президент. По его словам, основные ценности кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — заложены в Священном писании». Кодекс, по словам Путина, «это сублимация и примитивная выдержка из Библии».

Тело Ленина, находящееся в мавзолее, Путин сравнил с мощами святых, сказав, что советская власть «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело».

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