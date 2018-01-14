Жителей Гавайев предупредили о ракетной атаке

Жители Гавайских островов получили мобильное оповещение о баллистической ракете, выпущенной в сторону штата, передает «Интерфакс». «Немедленно ищите убежище. Это не учения», — сказано в нем. Через 38 минут агентство по управлению чрезвычайными ситуациями распространило опровержение.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что рассылка ложного оповещения о ракетной тревоге жителям штата произошла из-за того, что «сотрудник нажал неправильную кнопку». По его словам, ошибка произошла из-за человеческого фактора во время стандартной процедуры пересменки в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.