В МИД осудили заявление Трампа о недостатках иранской ядерной сделки

Трамп сделал заявление во время продлениярежима снятия санкций с Ирана. При этом президент США заявил, что делает это в последний раз только для того, чтобы добиться от европейских союзников исправления недостатков. По словам Рябкова, перспектива выхода США из сделки нанесет серьезный удар по всей системе международных договоренностей и укреплению режима ядерного нераспространения. Также, по мнению замглавы МИД, США взяли курс на слом сделки.
Трамп продлил снятие санкций 12 января. Это дает время Конгрессу подготовить новые санкции в отношении Ирана.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Работа над ошибками
Заслон для персональных каналов
Заслуженный журналист
Сила слова
Площадь Бориса Немцова