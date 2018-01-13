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В МИД осудили заявление Трампа о недостатках иранской ядерной сделки

13.01.2018

Заявление президента США Дональда Трампа о «жутких недостатках ядерной сделки с Ираном» в Министерстве иностранных дел РФ оценивают негативно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает в субботу, 13 января, «КоммерсантЪ».

Трамп сделал заявление во время продлениярежима снятия санкций с Ирана. При этом президент США заявил, что делает это в последний раз только для того, чтобы добиться от европейских союзников исправления недостатков. По словам Рябкова, перспектива выхода США из сделки нанесет серьезный удар по всей системе международных договоренностей и укреплению режима ядерного нераспространения. Также, по мнению замглавы МИД, США взяли курс на слом сделки.

Трамп продлил снятие санкций 12 января. Это дает время Конгрессу подготовить новые санкции в отношении Ирана.


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