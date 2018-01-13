На видео Минобороны с уничтожением обстрелявших Хмеймим боевиков увидели монтаж

На видео убийства боевиков, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии заметен монтаж, пишет в субботу, 13 января, «КоммерсантЪ» со ссылкой на специализирующийся на военных конфликтах telegram-канал Directorate 4.

Ролик с ликвидацией террористов был опубликован Минобороны. Предположительно на шестой секунде видео сделана монтажная склейка, так как в этой части ролика группа людей, подходящая к автобусу, внезапно исчезает. Также на этом моменте свое положение меняет автомобиль в правой части кадра. Длинна вырезанного фрагмента может достигать 20 минут.

Минобороны опубликовало ролик 12 января. По присутствовавшим на видео людям был нанесен удар. В Министерстве заявили, что убитые стояли за атакой на российскую базу 31 декабря. По данным СМИ, в результате этого нападения были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Базу пытались обстрелять с помощью беспилотников повторно в ночь с 5 на 6 января, но атака была отбита силами ПВО.





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