На видео Минобороны с уничтожением обстрелявших Хмеймим боевиков увидели монтаж

На видео убийства боевиков, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии заметен монтаж, пишет в субботу, 13 января, «КоммерсантЪ» со ссылкой на специализирующийся на военных конфликтах telegram-канал Directorate 4.
Ролик с ликвидацией террористов был опубликован Минобороны. Предположительно на шестой секунде видео сделана монтажная склейка, так как в этой части ролика группа людей, подходящая к автобусу, внезапно исчезает. Также на этом моменте свое положение меняет автомобиль в правой части кадра. Длинна вырезанного фрагмента может достигать 20 минут.
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