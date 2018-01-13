Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

The Guardian: Россия тренирует военный отряд президента Республики Сербской

13.01.2018

Прошедшие тренировку в России наемники помогают президенту Республики Сербской Милораду Додику создавать свое «военизированное подразделение», сообщает в субботу, 13 января, The Guardian.

Газета ссылается на статьюиздания Žurnal и Министерство безопасности Боснии. Žurnal рассказал об отряде «Сербская честь», который создан для борьбы с противниками Додика. Отряд профинансировал Российско-сербский гуманитарный центр. Лидером подразделения стал бывший сербский десантник Боян Стойкович. В «Сербскую честь» вербуют людей из криминального мира.

Российско-сербский гуманитарный центр был учрежден в 2012 году. Он был создан на основе соглашения о сотрудничестве России и Сербии. Белград критиковали в связи с открытием центра.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Работа над ошибками

Заслон для персональных каналов

Заслуженный журналист

Сила слова

Площадь Бориса Немцова

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.