The Guardian: Россия тренирует военный отряд президента Республики Сербской

Газета ссылается на статьюиздания Žurnal и Министерство безопасности Боснии. Žurnal рассказал об отряде «Сербская честь», который создан для борьбы с противниками Додика. Отряд профинансировал Российско-сербский гуманитарный центр. Лидером подразделения стал бывший сербский десантник Боян Стойкович. В «Сербскую честь» вербуют людей из криминального мира.
Российско-сербский гуманитарный центр был учрежден в 2012 году. Он был создан на основе соглашения о сотрудничестве России и Сербии. Белград критиковали в связи с открытием центра.
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