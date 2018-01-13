ЦРУ связало атаку вируса NotPetya на Украине с ГРУ

В ЦРУ считают, что за кибератакой вируса NotPetya летом 2017 года, скорее всего, стояло российское ГРУ, сообщает в субботу, 13 января, The Washington Post.
Газета также приводит слова основателя фирмы по кибербезопасности Rendition Infosec Джейка Уильямса, который указывает, что целью атаки NotPetya был «подрыв финансовой системы Украины». По данным ЦРУ, ГРУ специально использовало вирус-вымогатель, чтобы было похоже, что за атакой стоят рядовые хакеры. Больше половины жертв NotPetya — украинские объекты. При этом атака состоялась в День Конституции Украины. Атаке подверглись системы Британии, Дании, Индии и США. В ЦРУ отказались комментировать опубликованную The Washington Post информацию.
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