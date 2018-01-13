ЦИК перестал принимать документы от претендентов на пост президента

Центризбирком прекратил прием документов от претендентов на пост президента России, сообщается на сайте комиссии в субботу, 13 января.
12 января ЦИК закончил прием документов от тех, кого выдвигают политические партии, а 8 января истек срок подачи документов от самовыдвиженцев. В ЦИК обратились 70 человек — 24 от политических партий и 46 самовыдвиженцев. Центризбирком разрешил 14 кандидатам от партий начать избирательную кампанию.
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