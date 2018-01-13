Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

ЦИК перестал принимать документы от претендентов на пост президента

13.01.2018

Центризбирком прекратил прием документов от претендентов на пост президента России, сообщается на сайте комиссии в субботу, 13 января. 

12 января ЦИК закончил прием документов от тех, кого выдвигают политические партии, а 8 января истек срок подачи документов от самовыдвиженцев. В ЦИК обратились 70 человек — 24 от политических партий и 46 самовыдвиженцев. Центризбирком разрешил 14 кандидатам от партий начать избирательную кампанию.

25 декабря ЦИК отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты, объяснив это наличием у оппозиционера непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Политик пытается оспорить решение комиссии в Конституционном суде.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Работа над ошибками

Заслон для персональных каналов

Заслуженный журналист

Сила слова

Площадь Бориса Немцова

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.