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В СПЧ заявили, что СК не нашел оснований для проверки законности ареста Титиева

12.01.2018

В Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ в пятницу, 12 января, заявили, что в ответ на их обращение, Следственный комитет России сказал, что не нашел оснований для проведения проверки в связи с задержанием главы чеченского филиала Правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева.

В ответе сказано, что в СК по Чеченской Республике не поступали жалобы на неправомерные действия сотрудников МВД в отношении Титиева. В ведомстве также напомнили, что Следственный комитет России не наделен полномочиями по контролю за деятельностью органов внутренних дел.

В СК Совет по правам человека обратился в связи со сведениями о том, что наркотики, в хранении которых обвиняют Титиева, ему могли подкинуть. Правозащитника Шалинский городской суд Чечни арестовал 11 января на два месяца.



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