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Законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов принят в первом чтении

12.01.2018

В Государственной думе был принят в первом чтении законопроект о дополнительном регулировании работы иностранных агентов, сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, СМИ-иноагентам нужно будет заводить в России юридическое лицо. Сделать это нужно будет в течение одного месяца со дня признания СМИ иностранным агентом. Также иноагенты должны будут маркировать свою продукцию, а если их информация распространяется на других ресурсах, то владельцы этих ресурсов также должны указывать, что такие материалы и сообщения созданы или распространены иностранным СМИ-иноагентом или российским юрлицом-иноагентом.

Документ является ответом на действия властей США по отношению к СМИ из России. В частности, американский Минюст ранее потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента.




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