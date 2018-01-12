СК предъявил обвинение сбившему пешеходов у «Славянского бульвара» водителю автобуса

Водителю Виктору Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 5 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). СК направил в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автобус наехал на пешеходов у «Славянского бульвара» 25 декабря 2017 года. Погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Тихонов был задержан полицией.