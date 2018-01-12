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СК предъявил обвинение сбившему пешеходов у «Славянского бульвара» водителю автобуса

12.01.2018

Следственный комитет России предъявил обвинение водителю автобуса, который сбил пешеходов у метро «Славянский бульвар», сообщается в субботу, 12 января, на сайте ведомства.

Водителю Виктору Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 5 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). СК направил в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автобус наехал на пешеходов у «Славянского бульвара» 25 декабря 2017 года. Погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Тихонов был задержан полицией.

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