Павел Чиков про политические наркотики

Нет никаких сомнений, что в деле Титиева чеченские власти тестируют общественное мнение и, прежде всего, федеральный центр. После включения в историю Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, Комиссара Советы Европы по правам человека Нила Муйжниекса, Human Rights Watch, заявлений дипломатических представительств и МИД различных стран вопрос стоит так: одернет ли Москва Рамзана Кадырова, заставит ли хотя бы освободить Оюба Титиева, не говоря уж о возбуждении уголовного дела о подбрасывании наркотиков в отношении чеченских полицейских?

Ставки высоки, учитывая президентскую кампанию, в рамках которой кандидат Владимир Путин демонстрирует образ скорее щедрого Санта-Клауса, чем страшного Кощея Бессмертного. Судя по реакции представителей чеченских властей, заявивших об «абсолютной беспочвенности» правозащитной версии преследования, Москва решила не вмешиваться.



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