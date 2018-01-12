В предвыборном штабе Путина отчитались о сборе необходимого числа подписей

Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина уже собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата, сообщает в пятницу, 12 января, «Интерфакс».

Об этом агентству заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. По его словам, на утро 12 января собрано 408 тыс. 349 подписей. Пресс-секретарь добавил, что в штабе намерены и дальше собирать подписи, так как никакого плана относительно их количества нет.

Владимир Путин баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. Ранее на принуждение собирать подписи жаловались студенты петербургского вуза.





