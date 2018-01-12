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Студенты петербургского Политеха пожаловались на принуждение собирать подписи за Путина

12.01.2018

Активист Оксана Борисова заявила, что к ней обратились студенты Санкт-Петербургского политехнического университета, которых якобы обязали собрать по 14 подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы, сообщает в пятницу, 12 января, «Росбалт».

По словам Борисовой, студентам первого курса раздали подписные листы за Путина и требуют, чтобы они собирали подписи, так как это будет играть важную роль на сессии. Об этом они просили сообщить без ссылок на их имена, так как боятся последствий. Проректор университета Дмитрий Кузнецов заявил «Росбалту», что эта информация не соответствует действительности. Кузнецов напомнил, что по закону политическая деятельность в вузе запрещена.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что пойдет на новый срок в качестве самовыдвиженца. По закону, чтобы быть зарегистрированным, ему нужно собрать 300 тыс. подписей.


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