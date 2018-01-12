Белых госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

Издание пишет, что о госпитализации экс-губернатора его адвокат узнал утром от судьи. Сегодняпо делу Белых в Пресненском суде Москвы назначено очередное заседание.
27 декабря бывшему чиновнику стало плохо в Пресненском суде. Ему пришлось вызвать врачей. Медкомиссия из центрального аппарата ФСИН позже заявила о необходимости терапии для Белых.
Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток на сумму €600 тыс. Летом 2016 года, по утверждению следствия, его взяли с поличным при получении денег от предпринимателя Юрия Зудхаймера. Белых своей вины не признает.
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