Суд отказался досрочно освободить лидера «Шалтай-Болтая»

Лефортовский суд Москвы отказался досрочно освободить лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева по прозвищу Льюис, сообщает в пятницу, 12 января, «Дождь».

По данным телеканала, в суд Аникеева привезли конвоиры, однако никаких усиленных мер безопасности не было. По просьбе прокурора заседание прошло в закрытом режиме, так как в открытом процессе могут быть разглашены засекреченные сведения. Заседание суда и вынесение решения заняло полчаса.

The New Times

Мосгорсуд признал Аникеева виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к двум годам тюрьмы в июле. Группировка «Шалтай-Болтай» получала доступ к перепискам чиновников и предпринимателей, после чего публиковала их в интернете или продавала.

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