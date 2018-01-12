В США предупреждают об атаке русских хакеров на Олимпиаду в Южной Корее

Американская компания ThreatConnect Inc., специализирующаяся на кибербезопасности, заявила, что русские хакеры могут планировать атаки на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в ответ на отстранение сборной России, сообщает в пятницу, 12 января, Reuters.

По данным компании, за последний месяц неизвестные зарегистрировали домены, копирующие адреса Всемирного антидопингового агентства, Антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии. Подобная стратегия позволяет получать доступ к различной информации, например к адресам электронной почты, и устраивать хакерские атаки. Такой метод использует российская группа хакеров под названием Fancy Bear. Доказательств противозаконных действий с новыми доменами пока нет, но они могут быть использованы в будущем.

Международный Олимпийский комитет отстранил сборную РФ от Олимпийских игр в Пхенчхане в конце 2017 года. Причиной стал допинговый скандал. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства заявила, что власти России поддерживали употребление допинга своими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и скрывали положительные допинг-пробы атлетов.





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