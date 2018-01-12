В «черный список» США войдут 300 приближенных к Путину россиян

В составленный администрацией президента США Дональда Трампа санкционный «черный список» войдут 300 приближенных к президенту РФ Владимиру Путину россиян, сообщает в пятницу, 12 декабря, «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Основа списка будет состоять из 50 предпринимателей и бизнесменов, но с учетом членов их семей список увеличится на 250 человек. Источник газеты, близкий к Госдепартаменту, заявил, что документ будет представлен Конгрессу США в срок, то есть не позднее 29 января 2018 года.

Закон о новых санкциях Дональд Трамп подписал 2 августа. Причиной послужил взлом почты Демократической партии во время выборов президента в 2016 году, в котором американские спецслужбы обвинили Кремль. Ранее американские СМИ публиковали список из 39 российских компаний и ведомств, с которыми в США будет запрещено сотрудничество. Теперь, по новому закону, санкции применят к американским и иностранным фирмам, если они с февраля 2018 года продолжат вести бизнес с этими компаниями. В октябре 2017 года ряд американских сенаторов обвинили администрацию президента США в нежелании ввести новые санкции против России.





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