Демократы подталкивают Трампа к более жестким санкциям в отношении членов «кремлевского списка»

Конгрессмены от Демократической партии США решили подтолкнуть администрацию президента Дональда к Трампа к более жестким мерам по отношению к гражданам России, которые попадут в создаваемый персональный санкционный список. Для этого они опубликовали 200-страничный доклад об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея — создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников, пишет «КоммерсантЪ».

Цель доклада «Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» сформулировал член сенатского комитета по международным делам демократ Бенджамин Кардин. Он призвал рассматривать российскую угрозу как долгосрочный фактор дестабилизации, возникший задолго до нынешнего кризиса в российско-американских отношениях: сразу после того, как в 1999 году новым российским лидером стал сменивший Бориса Ельцина Владимир Путин.

«Кремль использует арсенал асимметричных средств, которые включают в себя военные вторжения, кибератаки, дезинформацию, поддержку маргинальных политических групп, превращение энергетических ресурсов в средства ведения войн, организованную преступность и коррупцию… Если США не смогут вовремя отреагировать на эту комплексную растущую угрозу, режим в Москве будет действовать еще более беззастенчиво»,— предупреждает Бенджамин Кардин.

Авторы доклада предлагают ужесточить санкции в отношении Москвы и продолжать усиливать давление на Россию, если она «не перестанет вмешиваться в дела других стран». Кроме того, они настаивают на необходимости сбора и обнародования компрометирующей информации о Владимире Путине и людях из его окружения.

Список приближенных к Кремлю чиновников и бизнесменов, на которые могут быть наложены персональные санкции, готовится в США согласно закону «О противодействии противникам США посредством санкций». Он должен быть составлен не позже чем 29 января 2018 года.