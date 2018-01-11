Путин сказал, что США хотят видеть Навального в руководстве России

Президент России Владимир Путин заявил, что критика Вашингтоном недопуска Алексея Навального к выборам говорит о том, кого США хотят видеть в руководстве России, передает «Интерфакс».

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны», — сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ.

После того как Навального ЦИК не допустил в предвыборной гонке, это решение осудили в Госдепе США и Евросоюзе.