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Суд арестовал главу чеченского «Мемориала» на два месяца

11.01.2018

Шалинский городской суд Чечни арестовал руководителя чеченского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Петр Заикин.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 9 марта», — сказал адвокат.

Решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции 12 января.

Оюб Титиев был задержан 9 января. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника якобы нашли наркотики. Правозащитная организация Human Rights Watch 10 января, обвинила силовиков и власти Чечни в фабрикации дела. 10 января полицейские пришли в дом Титиева в поисках его сына и брата. Не найдя их там, полицейские выгнали всех женщин из дома, заперли дверь и ушли, забрав ключи с собой.

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