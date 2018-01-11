Минобороны: Атаковавшие базу РФ в Сирии беспилотники не могли быть сделаны «кустарно»

Новиков рассказал, что результаты анализа специалистами Минобороны образцов дронов и их применения позволяют сделать вывод, что при их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами.
Также генерал-майор в ходе брифинга уделил особое внимание взрывчатке, которую переносили летательные аппараты. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков, с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник нес 10 таких боеприпасов. По словам Новикова, предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. «Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов», — заявил генерал.
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась атаке с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов в ночь с 5 на 6 января. Атака была отбита силами ПВО.
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