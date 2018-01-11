Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили после видео «застолье врачей вместо приема»

Также вынесен выговор главному врачу центра. На видео видны пациенты кардиологического центра, которые ждут в очереди в то время, как медики собрались за праздничным столом в кабинете заведующей отделением.
На новогодних каникулах врачи кардиоцентра оставили пациентов и отправились праздновать https://t.co/gWhZd0ZWpE#медицина #здравоохранение pic.twitter.com/XipGUNheOr— Пятый канал Новости (@5tv) 11 января 2018 г.
Видео было опубликовано 10 января. С тех пор оно стало популярно в социальных сетях и в различных пабликах.
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