Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили после видео «застолье врачей вместо приема»

Заместителя главного врача по лечебной работе и заведующую диспансерно-консультативном отделением сняли с должностей из-за опубликованного в паблике «Двач» видео «Врачи кардиоцентра в Рязани устроили застолье вместо приема пациентов», сообщается в четверг, 11 января, на сайте Минздрава Рязанской области.Также вынесен выговор главному врачу центра. На видео видны пациенты кардиологического центра, которые ждут в очереди в то время, как медики собрались за праздничным столом в кабинете заведующей отделением.

The New Times

Видео было опубликовано 10 января. С тех пор оно стало популярно в социальных сетях и в различных пабликах.

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