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Навальный объявил об очередной попытке регистрации «Партии Прогресса»

11.01.2018

Политик Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил до президентской гонки, объявил о начале процедуры регистрации Партии прогресса.

«Огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения. Наша партия уже сейчас легко бы прошла в любое региональное законодательное собрание. Именно поэтому ее так долго не регистрируют», — написал Навальный на своем сайте, отметив, что партию ему не удавалось зарегистрировать шесть раз. 

25 декабря ЦИК отказал команде Навального в регистрации, тем самым не допустив политика до президентских выборов. Он в свою очередь призвал сторонников к «забастовке избирателей».  

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