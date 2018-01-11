Навальный объявил об очередной попытке регистрации «Партии Прогресса»

Политик Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил до президентской гонки, объявил о начале процедуры регистрации Партии прогресса.
«Огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения. Наша партия уже сейчас легко бы прошла в любое региональное законодательное собрание. Именно поэтому ее так долго не регистрируют», — написал Навальный на своем сайте, отметив, что партию ему не удавалось зарегистрировать шесть раз.
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