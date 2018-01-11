Алексей Навальный о «планах на после 18 марта»

Меня сейчас часто спрашивают о «планах на после 18 марта» и, в частности, о регистрации нашей партии.
Давайте совершенно конкретно отвечу: да, мы приступили к очередному раунду регистрации «Партии Прогресса».
Движение это, понятное дело, гораздо шире партийных рамок. Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным.
Тем не менее, огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения.
Наша партия уже сейчас легко бы прошла в любое региональное законодательное собрание. Именно поэтому ее так долго не регистрируют.
Мы сделали уже шесть попыток.
Сначала «Народный альянс», а потом «Партию Прогресса» мы пытались зарегистрировать с 2012 года и провели для этого 6 съездов. Отказы в регистрации были по смехотворным основаниям типа «отсутствие пробела в начале строки заявления на регистрацию».
27 сентября 2014 года «Партия Прогресса» зарегистрировала необходимое количество региональных отделений: 43 региональных отделения.
И мы были близки к тому, чтобы получить формальное право на участие в выборах. Однако Кремль, подумав, решил, что страшновато.
И уже в 2015 году Минюст партию ликвидировал, прямо нарушив закон, поскольку не имел права ликвидировать партию, полностью соответствующую закону. К 2016 году мы прошли все необходимые судебные инстанции, и сейчас дело находится в ЕСПЧ.
Но епсп еспчой, а партия в виде реальных людей, объединенных общими идеями, у нас точно есть. И она самая большая. Думаю, наша процедура выдвижения ни у кого не оставляет сомнений в этом.
Сейчас мы собираем оргкомитет и уведомим Минюст о начале регистрации партии. Регионы проведут собрания и выдвинут представителей на съезд, который мы проведем 3-го марта. А к июню рассчитываем, что партия зарегистрирует региональные отделения и сможет участвовать в выборах.
По крайней мере, план, основанный на законе, у нас такой.