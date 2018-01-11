Алексей Навальный о «планах на после 18 марта»

Меня сейчас часто спрашивают о «планах на после 18 марта» и, в частности, о регистрации нашей партии.



Давайте совершенно конкретно отвечу: да, мы приступили к очередному раунду регистрации «Партии Прогресса».

За последний год мы с вами создали самое большое в новой истории России реальное политическое движение с разветвленной сетью в регионах. Будем использовать это движение для борьбы за нормальное будущее нашей страны и против коррупции, помноженной на идиотизм, ставших основой государственного управления.

Движение это, понятное дело, гораздо шире партийных рамок. Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным.

Тем не менее, огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения.

Наша партия уже сейчас легко бы прошла в любое региональное законодательное собрание. Именно поэтому ее так долго не регистрируют.

Мы сделали уже шесть попыток.

Сначала «Народный альянс», а потом «Партию Прогресса» мы пытались зарегистрировать с 2012 года и провели для этого 6 съездов. Отказы в регистрации были по смехотворным основаниям типа «отсутствие пробела в начале строки заявления на регистрацию».

27 сентября 2014 года «Партия Прогресса» зарегистрировала необходимое количество региональных отделений: 43 региональных отделения.

И мы были близки к тому, чтобы получить формальное право на участие в выборах. Однако Кремль, подумав, решил, что страшновато.

И уже в 2015 году Минюст партию ликвидировал, прямо нарушив закон, поскольку не имел права ликвидировать партию, полностью соответствующую закону. К 2016 году мы прошли все необходимые судебные инстанции, и сейчас дело находится в ЕСПЧ.

Но епсп еспчой, а партия в виде реальных людей, объединенных общими идеями, у нас точно есть. И она самая большая. Думаю, наша процедура выдвижения ни у кого не оставляет сомнений в этом.

Сейчас мы собираем оргкомитет и уведомим Минюст о начале регистрации партии. Регионы проведут собрания и выдвинут представителей на съезд, который мы проведем 3-го марта. А к июню рассчитываем, что партия зарегистрирует региональные отделения и сможет участвовать в выборах.

По крайней мере, план, основанный на законе, у нас такой.

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