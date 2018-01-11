Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

После критики сенаторов учебник истории отправили на экспертизу

11.01.2018

Учебник для 10-х классов «История России. Начало XX — начало XXI века» Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенный издательством «ДРОФА», отправлен на дополнительную экспертизу решением научно-методического совета Министерства образования и науки РФ.  Результаты экспертизы специалисты Российской академии наук должны представить до конца января.

Ранее к учебнику возникли претензии в Совете Федерации, напоминает «Медуза». В октябре сенатор от Крыма Сергей Цеков процитировал на пленарном заседании отрывок про украинские события 2014 года: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала такую подачу материала провокационной. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Сила слова 

Площадь Бориса Немцова 

#Metoo а-ля рус

Борьба за место в бюллетене

Миллиардер Брэнсон против Daily Mail 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.