После критики сенаторов учебник истории отправили на экспертизу

Учебник для 10-х классов «История России. Начало XX — начало XXI века» Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенный издательством «ДРОФА», отправлен на дополнительную экспертизу решением научно-методического совета Министерства образования и науки РФ. Результаты экспертизы специалисты Российской академии наук должны представить до конца января.
Ранее к учебнику возникли претензии в Совете Федерации, напоминает «Медуза». В октябре сенатор от Крыма Сергей Цеков процитировал на пленарном заседании отрывок про украинские события 2014 года: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».
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