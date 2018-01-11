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Планировавшего теракт курсанта отправили на повторную экспертизу

11.01.2018

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге отправил на повторную психолого-психиатрическую экспертизу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, сообщает в четверг 11 января, «Медиазона».

Решение принято на втором заседании по делу курсанта. Защита Осипова настаивает на том, что он только фантазировал о том, как можно захватить казарму.

Дело против Вадима Осипова завели после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы и включенную в список экстремистских материалов книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма». 10 января майор ФСБ Сергей Круть, выступая в суде по делу курсанта, обвинил его в подготовке теракта на одной из площадей Петербурга.


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