Планировавшего теракт курсанта отправили на повторную экспертизу

Решение принято на втором заседании по делу курсанта. Защита Осипова настаивает на том, что он только фантазировал о том, как можно захватить казарму.
Дело против Вадима Осипова завели после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы и включенную в список экстремистских материалов книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма». 10 января майор ФСБ Сергей Круть, выступая в суде по делу курсанта, обвинил его в подготовке теракта на одной из площадей Петербурга.
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