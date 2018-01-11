Россияне стали негативнее относиться к однополым отношениям, абортам и изменам

69% россиян ответили, что однополая связь между двумя взрослыми людьми всегда предосудительна, 14% сообщили, что это «почти всегда предосудительна», и лишь 8% сообщили, что в этом нет ничего предосудительного.
35% россиян осудили женщин, делающих аборты, даже если они обусловлены низкими доходами. Но 26% респондентов высказались за то, что такая мера предосудительна только в некоторых случаях, и за то, что в этом поступке нет ничего предосудительного. 43% граждан России считают, что сексуальные связи помимо брака — это всегда предосудительно, и 25% — почти всегда предосудительно. О том, что в этом ничего предосудительного нет, заявили 9% респондентов.
«Левада-Центр» отмечает, что при сравнении итогов аналогичных опросов, проведенных в 2008 и в 1998 годах, виден консервативный тренд в России.
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