В Турции нашли ключевого организатора убийства посла России

Имя арестованного не раскрывается, известны только его инициалы: В.К.А. Его уже задерживали как члена организации FETÖ, созданной, по данным турецких спецслужб, оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, который в настоящее время живет в США. Daily Sabah пишет, что будущий организатор убийства посла был уволен с госслужбы после неудачной попытки переворота в середине 2016 года.
Карлова 19 декабря 2016 года убил турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Это произошло на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Алтынташа застрелили охранники.
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