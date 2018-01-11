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В Турции нашли ключевого организатора убийства посла России

11.01.2018

Полиция Турции арестовала «ключевого» организатора убийства посла России Андрея Карлова, сообщает в четверг, 11 января, газета Daily Sabah.

Имя арестованного не раскрывается, известны только его инициалы: В.К.А. Его уже задерживали как члена организации FETÖ, созданной, по данным турецких спецслужб, оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, который в настоящее время живет в США. Daily Sabah пишет, что будущий организатор убийства посла был уволен с госслужбы после неудачной попытки переворота в середине 2016 года.

Карлова 19 декабря 2016 года убил турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Это произошло на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Алтынташа застрелили охранники.


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