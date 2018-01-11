Мэрия Москвы согласовала марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Мэрия Москвы согласовала антифашистский марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, которые были убиты 19 января 2009 года. Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на письмо департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Марш состоится 19 января от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.
Марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой проходит в Москве ежегодно, предстоящая акция станет восьмой.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Около трех дня они вышли из здания Независимого пресс-центра на Пречистенке, в котором проходила пресс-конференция по делу полковника Буданова. На улице сзади к ним подошел член «Боевой организации русских националистов» Никита Тихонов и три раза выстрелил — сначала в голову Маркелову, потом в Бабурову. Маркелов умер на месте, Бабурова — вечером в больнице.
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