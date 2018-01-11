Полиция выгнала из дома родственников Оюба Титиева

Оперативные сотрудники Курчалоевского отдела полиции, пытаясь склонить главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева к самооговору, 9 и 10 января в разговорах с ним неоднократно угрожали «серьезными неприятностями» его родственникам, сообщил Правозащитный центр «Мемориал».

10 января полицейские пришли в дом Титиева в поисках его сына и брата. Не найдя их там, полицейские выгнали всех женщин из дома, заперли дверь и ушли, забрав ключи с собой. Причину, по которой они разыскивают сына и брата задержанного правозащитника, объяснять не стали.

«Нам совершенно очевидно, что, не получив «признательных показаний» от Оюба Титиева, сотрудники Курчалоевского отдела полиции будут пытаться использовать в качестве «заложников» его родных, как это часто происходит в подобных случаях в Чеченской Республике», — говорится в сообщении «Мемориала».

В связи с этим Правозащитный центр намерен обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ и в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Руководитель представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев был задержан 9 января. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Human Rights Watch 10 января, обвинила силовиков и власти Чечни в фабрикации дела.

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