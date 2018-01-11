Замначальника «Матросской тишины» уволили из-за элитных камер

Заместителя начальника следственного изолятора «Матросская тишина» уволили после проверки информации о специальных камерах для привилегированных арестантов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

«В настоящее время одна из проверок завершена, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Материалы проверки переданы в следственные органы.

Комплексные проверки были назначены в декабре 2017 года, после публикаций в СМИ о том, что в СИЗО оборудованы специальные камеры с большими телевизорами, холодильниками и другими элементами роскоши для представительных заключенных.

«Вип-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле — полупустые, просторные, красивые… На пороге люксовой камеры 275 автоматически хочется разуться, чтобы, не дай Бог, не наследить. Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючечки... Кажется, что ты не в «Матросской тишине», а в отеле где-нибудь на Мальдивах», — писала в «Московском комсомольце» заместитель главы московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, отмечая, что обычные камеры перенаселены, в них царит антисанитария.

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