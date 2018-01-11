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Гражданам США рекомендовали «пересмотреть» решение о поездке в Россию

11.01.2018

Власти США рекомендовали своим туристам избегать поездок в Россию из-за угрозы терроризма, беспорядков и возможного вымогательства со стороны правоохранительных органов. Рекомендации размещены на специальном портале Госдепартамента, посвященном туризму.

«Граждане США часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц. Американская консульская помощь задержанным лицам часто необоснованно задерживается российскими чиновниками», — говорится на сайте.

Отдельно путешественников предостерегают от посещения Северного Кавказа.

«Местные банды похищали граждан США и других иностранцев с целью выкупа. Есть достоверные сообщения об аресте, пытках и внесудебных убийствах геев в Чечне, которые, как утверждается, проводились чеченскими региональными властями. Не пытайтесь подняться на Эльбрус, так как путешественники должны пройти близко к нестабильным и небезопасным районам северокавказского региона», — предупреждают власти США соотечественников.

Также туристам не рекомендуют посещать Крым. 

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