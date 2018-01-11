Польская комиссия назвала взрыв основной причиной крушения самолета Качиньского

Основной причиной авиакатастрофы под Смоленском самолета ТУ-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский в 2010 году, стал взрыв, говорится в заявлении Министерства обороны страны.

«Левое крыло самолета Ту-154М было разрушено внутренним взрывом», — говорится в заключении.

В нем отмечается, что источников взрыва было три, а столкновение с деревом не стало первоначальной причиной разрушения крыла.

Первоначальное расследование показало, что причиной катастрофы стало преждевременное снижение самолета в условиях плохой видимости, но в 2015 году власти Польши решили провести новое следствие. В октябре 2017 года сообщалось, что польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев самолета Ту-154. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич обещал, что до конца весны 2018 года будут изложены выводы комиссии и названы ответственные за крушение самолета.

Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года, погибли все находящиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

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