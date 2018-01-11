В день голосования 18 марта в Москве пройдет референдум об объединении районов

Совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве принял решение вынести на местный референдум вопрос о возможности объединения районов Марьино и Люблино. Референдум должен состояться 18 марта — в день голосования за президента РФ, сообщает «Медиазона».

С инициативой проведения референдума, по данным портала, выступила инициативная группа региональной общественной организации содействия становлению благоприятных условий жизни «За комфортную среду». Юридический адрес организации совпадает с адресами множества других — в основном, станичнных казачьих обществ разных районов Москвы. Там же зарегистрирован и Благотворительный фонд имени святителя Тихона, практически все учредители которого являются одновременно учредителями «За комфортную среду». В 2015 году фонд занимался сбором гуманитарной помощи для Донбасса.

The New Times

О возможности проведения местного референдума в Екатеринбурге в день президентских выборов ранее говорил и мэр Евгений Ройзман, напоминает «Медиазона».«Начнут качать референдум, надо ли убирать памятник Ленину с Площади 1905 года. Тут же появятся сторонники, тут же появится огромное количество противников. Им всем будет предложено прийти на участки и еще ответить на этот вопрос. Попытаются затащить таким способом. Я думаю, по стране много где это сделают», — говорил Ройзман в своем видеоблоге.

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