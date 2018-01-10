Путин объявил руководителей своего штаба

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, генеральные директора КАМАЗа Сергей Когогин и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, сообщает «Интерфакс».

Штаб разместился в Гостином Дворе. Приехав туда, Путин в сопровождении руководителя движения «Волонтеры Победы», члена Общественной палаты РФ Ольги Амельченковой и руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елены Шмелевой пообщался с волонтерами, которые собирают подписи в его поддержку.

The New Times

Работа штаба не должна быть формальной, иначе она станет неэффективной, заявил Владимир Путин. Он попросил участников штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей, передает ТАСС Путин объявил о том, что будет в 2018 году баллотироваться на новый срок, 6 декабря 2017-го. Президент сделал заявления на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

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