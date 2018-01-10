Путин объявил руководителей своего штаба

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, генеральные директора КАМАЗа Сергей Когогин и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, сообщает «Интерфакс».
Штаб разместился в Гостином Дворе. Приехав туда, Путин в сопровождении руководителя движения «Волонтеры Победы», члена Общественной палаты РФ Ольги Амельченковой и руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елены Шмелевой пообщался с волонтерами, которые собирают подписи в его поддержку.Работа штаба не должна быть формальной, иначе она станет неэффективной, заявил Владимир Путин. Он попросил участников штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей, передает ТАСС.
Путин объявил о том, что будет в 2018 году баллотироваться на новый срок, 6 декабря 2017-го. Президент сделал заявления на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Бунт обездоленных и схватка бульдогов