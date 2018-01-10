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Правозащитники обвинили власти Чечни в фабрикации дел о наркотиках после ареста Титиева

10.01.2018

Human Rights Watch (HRW) в среду, 10 января, обвинила силовиков и власти Чечни в фабрикации дел о наркотиках после ареста сотрудника «Мемориала» Оюба Титиева.

В заявлении организации сказано, что нет «никаких сомнений» в том, что арест Титиева — это очередная попытка наконец-то заставить «Мемориала» уйти из Чечни. HRW отмечают, что правозащитная организация освещает практикуемые местными властями «коллективные наказания, пытки, насильственные исчезновения, карательные поджоги домов и другие нарушения». Также HRW напомнила о «неоднократных угрозах главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес правозащитников».

«Международные партнеры России должны высказать возмущение этой вопиющей попыткой принудить правозащитников к молчанию и призвать Москву немедленно вмешаться в ситуацию в интересах освобождения Титиева и обеспечения его безопасности», — сказано в заявлении организации.

Руководитель представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев был задержан 9 января. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Ранее аналогичные обвинения МВД Чечни выдвигало против критикующих ситуацию в республике президента «Ассамблеи народов Кавказа» Руслана Кутаева и журналиста Жалауди Гериева.


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