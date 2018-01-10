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Собчак пожаловалась в прокуратуру из-за угроз ее штабам

10.01.2018

Ксения Собчак обратилась в прокуратуру после того, как руководителям ее избирательных штабов пришли предупреждения о том, что активисты могут быть признаны экстремистами. Угрозы присланы от имени организации «Гражданский патруль». Об этом Собчак написала в Instagram.

«Гражданский патруль» угрожает всем моим штабам, планомерно разослав всем их руководителям письмо с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью. Якобы мои слова о международном статусе Крыма незамедлительно влекут за собой соответствующие юридические последствия. На самом деле последствия возникнут у т.н. «Гражданского патруля» и его главы некоего Р.В. Антонова», — написала Собчак.

Адвокат Константин Добрынин обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку организации и выступить с иском о ее ликвидации в связи с нарушением действующего законодательства. 

Ксения Собчак намерена баллотироваться в президенты России в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». 

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