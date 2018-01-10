Кремль не будет увольнять губернаторов из-за низкой явки на выборах президента

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента телеканала. По словам Пескова, наказывать глав регионов за низкую явку было бы «неправомерно и неправильно». Пресс-секретарь президента отметил, что за явку на выборы отвечает Центризбирком.
О задаче создать «очень высокую явку» на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике заявлял замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Ранее СМИ сообщили о плане Кремля повысить явку с помощью селфи.
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