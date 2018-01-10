Алексей Кондауров, генерал КГБ в отставке — о бойкоте выборов

Однажды уже пришлось озвучить собственное решение не участвовать в мартовских «выборах», которое вовсе не связано с призывом Навального к бойкоту — меня мало трогают чьи-либо призывы и агитация, потому как привык принимать решения, опираясь на свое понимание правильного и неправильного.



И не стал бы возвращаться к этой теме, но постоянно натыкаюсь на математические выкладки то Шпилькина, то Орешкина и прочих уважаемых людей, которые доказывают с цифрами на руках несостоятельность, даже вредность, игнорирования мероприятии по легитимации Путина на следующие 6 лет.

И бог бы с ней, с арифметикой, но некоторые еще и пытаются укорять, призывая вспомнить о гражданском долге и ответственности, морочат голову процентами возможной явки, которые могут, по их профессиональному мнению, на что-то каким-то образом — нет, не повлиять, — а лишь продемонстрировать величину «дули» в кармане.



Но за всеми этими математическими раскладами и расчетами опускается (неосознанно или умышленно) принципиально важное — нравственная сторона участия или неучастия в политическом действе, которое уже давно аморально по сути — аморально антиконституционным участием идущего на пятый срок Путина.

И политические актеры этого представления — и Явлинский, и Грудинин, и Собчак, и Титов, и пр. гордоны — все прекрасно понимают сущность предстоящего в марте, но сознательно (в силу разных причин) соглашаются участвовать в подтанцовке, призывая своих сторонников явиться к урнам.

Но если эти господа, руководствуясь своими партийными и иными интересами и приглушая совесть, готовы закрывать глаза на очевидное, то почему должен делать это, например, рядовой избиратель, будучи свободным и ничем не обязанным нынешней власти? Почему нужно, подавив чувство брезгливости, идти что-то делать с бюллетенем, прекрасно осознавая всю бессмысленность и фарсовость происходящего?

Если что и получат по итогам «выборов» явившиеся поддержать оппозиционных политиков избиратели, то, скорее всего, чувство неудовлетворенности, разочарования, и будут по факту обмануты в своих ожиданиях (хоть бы и весьма скромных).

В России все общественно значимое имеет особенность забываться моментально — через неделю-две.

Ровно через этот промежуток времени никому никакого дела не будет до того, какой процент избирателей явился на избирательные участки и сколько из них отдало свой голос за Путина.

Цифры никаким образом не будут ограничивать уже сегодня известного всем будущего «легитимного президента» («величина» легитимности не играет роли) в выборе политики (более жесткой или менее; авантюрной или не очень) на ближайшие 6 (если повезет с ценами на нефть и газ) лет.

Единственное с чем, убежден, власть готова считаться и в настоящем, и в будущем, так это с тотальным уличным протестом — Иран не шибко в этом отличается от России.

Но уличный протест никогда не состоится, если в обществе в целом и у каждого его члена не появится здоровое чувство собственного достоинства, брезгливости и презрения по отношению к власть предержащим.

И чем больше они будут подтасовывать цифры явки 18 марта, тем очевиднее для них станет, что 6 (или сколько там?) предстоящих лет для них могут быть не совсем простыми — в этом заключается сегодня смысл неявки, если угодно.

Написав текст, не имел в виду ни на кого никак влиять — каждый имеет свои соображения, резоны критерия плохого, хорошего и полезного, — хотел только подчеркнуть, что математика мало пригодна для измерения цинизма власти и нежелания части общества не замечать обмана и действовать сообразно своим убеждениям о добре и зле…

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