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ФСБ обвинила курсанта академии Можайского в подготовке теракта на площади в Петербурге

10.01.2018

Майор ФСБ Сергей Круть, выступая в суде по делу курсанта Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвинил его в подготовке теракта на одной из площадей Петербурга, сообщает в среду, 10 января, «Росбалт».

Осипов якобы планировал заложить взрывное устройство под тележку с мороженым. Другую бомбу он должен был спрятать под одежду, после чего пройти с ней в места массового скопления людей. По словам Крутя, Осипов писал в дневнике, что после терактов он скроется в отдаленной деревне, куда доберется, постоянно меняя транспорт. 

Ранее ФСБ обвинила курсанта в подготовке теракта в казарме. Дело против Осипова завели после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы и включенную в список экстремистских материалов книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма». Дело курсанта рассматривается в Ленинградском военном окружном суде в Санкт-Петербурге.

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