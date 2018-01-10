ФСБ обвинила курсанта академии Можайского в подготовке теракта на площади в Петербурге

Осипов якобы планировал заложить взрывное устройство под тележку с мороженым. Другую бомбу он должен был спрятать под одежду, после чего пройти с ней в места массового скопления людей. По словам Крутя, Осипов писал в дневнике, что после терактов он скроется в отдаленной деревне, куда доберется, постоянно меняя транспорт.
Ранее ФСБ обвинила курсанта в подготовке теракта в казарме. Дело против Осипова завели после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы и включенную в список экстремистских материалов книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма». Дело курсанта рассматривается в Ленинградском военном окружном суде в Санкт-Петербурге.
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