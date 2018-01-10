Осужденный за изнасилование Шурыгиной вышел из тюрьмы

Осужденный по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу, сообщает в среду, 10 января, «Пятый канал».

На странице «ВКонтакте», которая посвящена Семенову, сообщили, что он вышел по ст. 80 УК РФ (замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания).

Весной 2016 года Диана Шурыгина обвинила Сергея Семенова в том, что он якобы изнасиловал ее после студенческой вечеринки. Тогда ей было 16 лет, а Семенову — 21 год. Суд приговорил Семенова к восьми годам и трем месяцам колонии. Позже срок был сокращен на пять лет. Дело получило широкую огласку. В интернете появились группы поддержки Семенова, участники которых заявляли о том, что Шурыгина его оклеветала. В 2017 году «Первый канал» показал несколько выпусков шоу «Пусть говорят», посвященных истории с изнасилованием.