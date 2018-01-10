Павел Чиков вспоминает дела о наркотиках против активистов

Вспоминаем дела о наркотиках против активистов. За последние 8 лет таких было всего несколько



2010, Артем Лоскутов, организатор Монстрации, Новосибирск. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе. Приговор обвинительный, штраф.

2010, Таисия Осипова, нацболка, Смоленск. Обвинялась в покушении на сбыт. Вину не признавала, утверждала о подбросе. Свидетели обвинения — активисты МГЕР, задерживало оперативники Центра Э. Защищала Таисию наш адвокат Светлана Сидоркина. Обвинительный приговор, 10 лет, затем после отмены и пересмотра 8 лет лишения свободы. Отбыла 6,5 лет, вышла по УДО.

2012, Николай Ламбин, участник акции на Болотной площади, Тюмень. Обвинялся в хранении. Утверждал о подбросе сотрудниками Центра Э. Защищал наш адвокат Алексей Ладин. Дело прекращено за давностью.

2013, Николай Ярст, журналист, Сочи. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе сотрудником ГИБДД. Защищал адвокат Александр Попков. Дело прекращено за отсутствием состава. В 2017 Ярст получил политическое убежище в США.

2014, Руслан Кутаев, общественный деятель, Грозный. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе. Обвинительный приговор, 4 года колонии.

2016, Жалауди Гериев, журналист, Грозный. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе. Обвинительный приговор, 3 года колонии.

2018, Оюб Титиев, правозащитник, Грозный. Обвиняется в хранении наркотиков.

Вывод — обвинения гражданских активистов, журналистов и общественных деятелей в незаконном обороте наркотиков очень редки. С 2010 года не было таких приговоров, кроме Чечни, где таких уже три уголовных дела (система). Кроме того, нигде, кроме Чечни, за хранение наркотиков впервые не назначается реальное лишение свободы.

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