Павел Чиков вспоминает дела о наркотиках против активистов

Вспоминаем дела о наркотиках против активистов. За последние 8 лет таких было всего несколько
2010, Артем Лоскутов, организатор Монстрации, Новосибирск. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе. Приговор обвинительный, штраф.
2012, Николай Ламбин, участник акции на Болотной площади, Тюмень. Обвинялся в хранении. Утверждал о подбросе сотрудниками Центра Э. Защищал наш адвокат Алексей Ладин. Дело прекращено за давностью.
2013, Николай Ярст, журналист, Сочи. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе сотрудником ГИБДД. Защищал адвокат Александр Попков. Дело прекращено за отсутствием состава. В 2017 Ярст получил политическое убежище в США.
2014, Руслан Кутаев, общественный деятель, Грозный. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе. Обвинительный приговор, 4 года колонии.
2016, Жалауди Гериев, журналист, Грозный. Обвинялся в хранении. Вину не признавал, утверждал о подбросе. Обвинительный приговор, 3 года колонии.
2018, Оюб Титиев, правозащитник, Грозный. Обвиняется в хранении наркотиков.
Вывод — обвинения гражданских активистов, журналистов и общественных деятелей в незаконном обороте наркотиков очень редки. С 2010 года не было таких приговоров, кроме Чечни, где таких уже три уголовных дела (система). Кроме того, нигде, кроме Чечни, за хранение наркотиков впервые не назначается реальное лишение свободы.