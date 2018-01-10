Кремль хочет повысить явку избирателей с помощью селфи

В Кремле для повышения явки на голосование за президента в 2018 году, подготовили для регионов рекомендации, среди которых — селфи на избирательном участке, сообщает в среду, 10 января, РБК.

Проект селфи на участке называется «Фото на выборах». Он предполагает, что пришедший на участок выложит снимок в соцсеть. Автор лучшего опубликованного селфи получит приз. «Фото на выборах» пройдет в три этапа. На первом — до 15 января — каждый регион должен зарегистрировать свой домен, посвященный конкурсу и предварительно договориться с местной избирательной комиссией. После этого, в период до 25 февраля, необходимо разработать медиаплан и утвердить положение о конкурсе. Затем до дня голосования нужно организовать медиакампанию в поддержку конкурса.

«Фото на выборах» — это один из способов, разработанных в администрации президента России для повышения явки. РБК сообщает, что также регионам рекомендовано провести семейные игры на участках для тех, кто пришел туда с детьми, и школьные «референдумы».

В конце 2016 года первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике заявил, что за «основного кандидата» в 2018 году должны проголосовать 70% при «очень высокой явке — 70%».



Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата на выборы, призвал к бойкоту голосования в 2018 году.







