У депутатов ЛДПР в Госдуме пропали карточки для голосования

На первом заседании 2018 года в Государственной думе РФ не смогли зарегистрироваться депутаты фракции ЛДПР. У многих из них не оказалось карточек для регистрации, сообщает «Интерфакс».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил в этом представителей КПРФ.
Однако позже Володин заявил, что сотрудники ФСО при помощи записей камер видеонаблюдения установят причину исчезновения карточек для голосования у депутатов фракции ЛДПР.
ФСО виновника нашла. Им оказался сотрудник аппарата, который в конце года забрал карточки себе. Для депутатов от ЛДПР делают дубликаты с тем, чтобы они могли участвовать в голосовании.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Бунт обездоленных и схватка бульдогов