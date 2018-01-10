У депутатов ЛДПР в Госдуме пропали карточки для голосования

На первом заседании 2018 года в Государственной думе РФ не смогли зарегистрироваться депутаты фракции ЛДПР. У многих из них не оказалось карточек для регистрации, сообщает «Интерфакс».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил в этом представителей КПРФ.

«Коммунисты встают очень рано, приходят в семь утра, и, скорее всего, это была Плетнева Тамара Васильевна», — пошутил спикер Думы Вячеслав Володин.

Однако позже Володин заявил, что сотрудники ФСО при помощи записей камер видеонаблюдения установят причину исчезновения карточек для голосования у депутатов фракции ЛДПР.

ФСО виновника нашла. Им оказался сотрудник аппарата, который в конце года забрал карточки себе. Для депутатов от ЛДПР делают дубликаты с тем, чтобы они могли участвовать в голосовании.

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