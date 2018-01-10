Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Минтруд разрешает госслужащим не декларировать сведения о наличии виртуальных валют, сообщает ТАСС.

«Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют», — говорится в документе Министерства.



Сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год предоставляют работники госорганов, их супруг или супруга и несовершеннолетние дети.

Справки о доходах обязаны предоставить лица, занимающие госдолжности Российской Федерации, государственные должности субъектов, муниципальные должности. Также обязаны предоставить сведения о доходах работники госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и др.

The New Times

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