Беспилотники на российские базы в Сирии запустили с территории умеренной оппозиции

Беспилотники, атаковавшие российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны РФ.«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — говорится в комментарии военного ведомства.
Атака беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе была совершена в ночь на 6 января. Ни один из дронов не достиг цели, так как был уничтожен или взят под контроль.Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
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