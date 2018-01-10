Беспилотники на российские базы в Сирии запустили с территории умеренной оппозиции

Беспилотники, атаковавшие российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны РФ.

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — говорится в комментарии военного ведомства.

Минобороны направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану. В них говорится о необходимости выполнения Анкарой обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации для пресечения подобных атак ударных беспилотников.

Атака беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе была совершена в ночь на 6 января. Ни один из дронов не достиг цели, так как был уничтожен или взят под контроль.

The New Times

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