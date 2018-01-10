Владимир Познер: 1985 vs 2018

Будучи на одном семинаре, я узнал вещь, которая меня совершенно поразила,

и я о ней скажу чуть позже. Давайте сравним то, как народ жил в 1985 году, и как он живет сегодня. Строго говоря, нечего сравнивать. Если брать такие общепринятые показатели уровня жизни как, скажем, количество автомобилей на душу населения, реальные доходы, наличие в магазинах продуктов питания и товаров народного потребления, число выезжающих за границу людей, то окажется, что день сегодняшний превосходит 1985 год в десятки и даже в сотни раз по этим показателям. Другими словами, если исходить из этих и подобных исследований, то надо сказать, что народ живет несравненно лучше сегодня, чем он жил в 1985 году.

А теперь — то, что меня поразило. Согласно недавнему опросу общественного мнения, очень тщательно проведенному, 68% опрошенных считают, что в 1985 году они жили лучше, чем живут сегодня. Как это надо понимать? По-моему, только так: ощущение того, как человек живет, определяется не только его материальным положением, то есть не хлебом единым. Оказывается, что решающими являются совершенно иные вещи, например, понимание того, куда идет твоя страна, и какая тебе отведена в этом роль. Например, понимание того, что ждет тебя и твоих детей завтра и послезавтра. Например, ощущение, что ты — гражданин страны, а не просто статистическая единица, и тебя рассматривают именно как гражданина. Наконец, скажем, наличие какого-то идеала или хотя бы идеи, ясные представления о приоритетах твоего общества. И, конечно, отсутствие постоянного стресса, опасений, связанных с тем, будет ли у тебя завтра работа.



И как выясняется, никакие материальные блага не могут компенсировать отсутствие, скажем так, элементарного внутреннего равновесия, отсутствие чувства защищенности, справедливости и доверия к власти. Вот отсюда 68%.

Источник